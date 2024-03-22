Павло Зібров показався зі своїм 77-річним кумом та дружиною-красунею

Український співак Павло Зібров показався зі своїм зірковим кумом Юрієм Рибчинським та дружиною Мариною.

Світлину Павло Миколайович опублікував на своїй сторінці в Instagram. На зображенні усміхнений співак постає у чорному костюмі в обіймах найрідніших. Зокрема, поруч з ним дружина Марина та 77-річний Юрій Рибчинський, який є хрещеним батьком для їхньої доньки Діани. Вочевидь, фото було зроблено під час одного зі світських заходів. До слова, легендарний поет-хітмейкер товаришує з Павлом вже понад 30 років.

"Куми!", - написав 66-річний Павло Зібров на фото.

Павло Зібров з дружиною Мариною та кумом Юрієм Рибчинським / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Зазначимо, композитор, народний артист України Юрій Рибчинський також тривалий час працював над створенням хітів для Павла Зіброва. Зокрема, він написав для зірки одні з найвідоміших його композицій: "Хрещатик", "Мертві бджоли не гудуть", "День народження" та інші.

Нагадаємо, нещодавно український співак Андрій Кравченко зізнався, що свого часу навчався в одному університеті з племінником Павла Зіброва і розповів про пораду, яку йому дала дружина співака Марина.

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