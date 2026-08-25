Павло Зібров похизувався дружиною-красунею і зворушливо привітав її з важливим святом

Павло Зібров із дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Український співак Павло Зібров похизувався дружиною-красунею з нагоди особливого свята.

Так, 25 серпня у Марини Зібрової день народження. Обраниці артиста виповнюється 67 років. Виконавець вже привітав кохану з цим важливим святом. В Instagram співак опублікував свіже фото з дружиною-красунею. Також Павло Зібров адресував їй ніжні та теплі слова з привітаннями.

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Насамперед виконавець подякував батькам коханої, завдяки яким з’явилась така красуня, яка стала не просто його дружиною та мамою доньки, а й вірною супутницею в житті, найближчою людиною, музею та натхненням.

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«Ти неймовірно красива — і не лише зовні. У тобі є та особлива краса, яка з роками стає тільки сильнішою. Ти талановита, мудра, добра, щира і дуже сильна та справедлива жінка. Я пишаюся тобою і щодня дякую долі за те, що саме ти поруч зі мною», — зазначив артист.

Павло Зібров із дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров побажав дружині у день народження найголовнішого — здоров’я та мирного неба над Україною. Все інше, як говорить співак, він для неї купить. Також виконавець зазначив, що вони з донькою завжди будуть поруч та зроблять все можливе, аби Марина Зіброва купалась в щасті.

«Купайся в щасті, тoни в коханні, нехай здійснюються всі твої мрії та бажання. А я завжди буду поруч — підтримувати, обіймати, берегти й любити тебе», — наголосив артист.

Нагадаємо, Павло та Марина Зіброві вже протягом 32 років перебувають в шлюбі. Пропонуємо дізнатися, які ще зіркові пари в українському шоубізнесі вважаються найміцнішими.

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