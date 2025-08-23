Павло Зібров похизувався отриманою від президента важливою нагородою

Павло Зібров отримав орден Івана Мазепи / © instagram.com/pavlo_zibrov

Український співак Павло Зібров отримав від президента України Володимира Зеленського важливу нагороду.

Виконавцеві вручили орден Івана Мазепи. Співак отримав нагороду за внесок у відродження та розбудову української держави. Павло Зібров говорить, що для нього було важливо отримати орден Івана Мазепи. Особливо символічна дата вручення нагороди – День Державного прапора України. Співак говорить, що для нього велика честь отримати орден Івана Мазепи саме в такий особливий день.

"Для мене велика честь саме сьогодні (23 серпня – прим. ред.) отримати орден Івана Мазепи – відзнаку за внесок у відродження та розбудову української держави. Це нагорода, яка символізує віру в культуру, мову, мистецтво, бо саме вони є духовною зброєю нашого народу. Щиро дякую за таку високу відзнаку!" – поділився артист.

У коментарях підписники Павла Зіброва почати активно вітати його з отриманням такої важливої нагороди. Фани зазначили, що неабияк пишаються своїм кумиром.

