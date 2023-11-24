Павло Зібров потролив Потапа та прокоментував його перебування в "іспанській ТРО"

Український співак Павло Зібров висловив свою думку стосовно відомого репера та продюсера Потапа, який нині перебуває за кордоном.

Павло Миколайович вважає, що нині у кожного свій шлях. Втім, він не зміг приховати усмішки, коли згадав про "іспанську ТРО". З цих слів стало зрозуміло, що артист натякнув на репера Потапа. Оскільки саме ця зірка часто наривається на хейт за те, що під час війни знаходиться за кордоном.

До того ж виконавець зробив припущення, чому репер покинув Україну.

"Хтось втомився, відпочиває за кордоном, очолює "іспанську ТРО". Ну злякався, втомився, розгубився", - поділився Зібров в інтерв'ю Анатолію Анатолічу.

Павло Зібров / Фото: Instagram Павла Зіброва

Так, український виконавець зазначив, що кожен по-різному сприймає обставини. І додав, що з такими особистостями все ж розбиратися не на часі.

"У кожного своя нервова система. Потім, вже після війни, будуть розбірки, думаю", - зазначив Павло Миколайович.

Нагадаємо, нещодавно українська співачка Настя Приходько також прокоментувала діяльність репера та продюсера Потапа. Вона пояснила, чому завжди критикує його скандальну поведінку.

Читайте також: