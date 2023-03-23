Діана зі своїм обранцем вже давно мріють про весілля.

Відомий український співак Павло Зібров пояснив, чому його 26-річна донька досі не вийшла заміж за свого нареченого, як планувала раніше.

Зокрема, Діана зі своїм обранцем, бізнесменом Андрієм Іщенком, планують весілля вже давно. Утім, постійно доводиться переносити дату: то коронавірус став на заваді, то Росія, яка напала на Україну.

Павло Зібров говорить, що можна було б укласти шлюб без зайвих урочистостей, утім, Діана хоче, аби її весілля було справжнім святом.

Діана Зіброва з нареченим / Фото: facebook.com/shansovik

"Все відкладається, на жаль. Так, можна піти розписатися, зібрати 5-10 чоловік, але, мені здається, кожна дівчинка мріє про те, щоб одягнути білу сукню, білий вельон, щоб були друзі, подружки були, було свято, щоб був відповідний настрій. У тебе весілля – значить, все довкола має радіти", - розповів Зібров у програмі ЖВЛ.

Музикант наголосив, що весілля обов'язково відбудеться, а його організацією займається сама Діана. Зібров додав, що на свято запросять вже не так багато гостей, як планувалося раніше, адже родина артиста з багатьма знайомими розірвала зв'язок.

Діана Зіброва з нареченим / Фото: facebook.com/shansovik

"Залишилися друзі ті, які справді друзі, з якими тепло, з якими можна віддати і отримати інформацію якусь душевну. Бережіть друзів, з якими можна поплакати і посміятися", - додав артист.

Нагадаємо, донька Павла Зіброва вже тривалий час зустрічається з бізнесменом Андрієм Іщенком. Після трьох років стосунків коханий освідчився Діані. Але тоді вона йому відмовила, адже боялася сім'ї. Та згодом парочка почала планувати весілля, яке мало відбутися 2022 року.

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