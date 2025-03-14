Павло Зібров припустив, коли закінчиться війна в Україні: "Підпишемо угоду"

Народний артист України Павло Зібров, який раніше розповів про свою зарплату викладача в університеті, назвав свій прогноз щодо припинення вогню на території України.

Виконавець в інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" припустив, що повномасштабне вторгнення закінчиться вже навесні 2025 року. На думку Павла Миколайовича, цьому сприятиме підписана угода. Зірка говорить, що світ вже побачив силу та витривалість українців, щоб прийняти таке рішення про зупинення вогню. І додає, що Україна точно вистоїть до кінця.

Павло Зібров

"Не зламати Україну. Три роки триває війна, а ми такі вперті, такі відважні й ми будемо боротися до кінця. Тому я впевнений, цією весною буде мир, підпишемо (угоду – прим. ред.) і повернемося до спокійного життя. Обов'язково буде!" – наголосив Павло Миколайович.

Зірка переконаний, що українці точно повернуться до щасливого мирного життя й відбудують Батьківщину: "Життя не спинити. Вірю, що наш народ ніколи не допустить такого, щоб жити за їхніми правилами. Такого не буде! Ми відбудуємо і будуть ще щасливі моменти".

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров приголомшив, як оконфузився просто на сцені й вийшов із ситуації.

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