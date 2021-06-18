Павло Зібров приїхав попрощатися з Григорієм Чапкісом та розповів, що їх пов'язувало

Артист зазначив, що Григорій Миколайович завжди його підбадьорював.

Український співак Павло Зібров один з небагатьох з українського шоу-бізнесу, хто приїхав до філармонії провести в останню путь легендарного хореографа Григорія Чапкіса.

У коментарі журналісту ТСН.ua виконавець поділився, що їх пов'язувало з Григорієм Миколайовичем.

ТСН.ua

"Багато чого. Виступів, та й в журі, я ж теж танцював у "Танцях з зірками". Він підбадьорював, він завжди був об'єктивним, ніколи не принижував людину. Навпаки давав добру пораду. Він показав своїм життям, що не треба заглядати в паспорт, треба творити. Якщо ти творець, то вік не грає ролі зовсім", - зазначив Зібров.

ТСН.ua

Також співак поділився найяскравішим спогадом, пов'язаним з Григорієм Чапкісом.

"У нас був один виступ, потім другий виступ. Ми були на машинах, там фуршет, наливають. Я кажу: "Як ви поїдете, тут же ж такий бенкет, прийом. Ви з водієм?". Він каже: "Я сам за кермом, я сам поїду". Літня людина, в поважному віці, він сам за кермо! І ніколи не дозволяв собі випити. Був до того відповідальний. Школа залишилася і шлейф залишився Чапкіса в українському бальному танцю. Я не знаю, поки що такої заміни немає", - констатував Зібров.

Зазначимо, що провести маестро в останню путь також приїхав його колега за проєктом "Танці з зірками" Влад Яма. Під час прощання танцівник не стримував сліз. Він поділився, ким для нього був Григорій Чапкіс.

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