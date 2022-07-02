Павло Зібров про родичів у Криму та Росії: "Їх покарає Господь"

Павло Зібров про родичів у Криму та Росії: "Їх покарає Господь"

Народний артист України Павло Зібров зізнався, що більше не спілкується зі своїми родичами, які живуть у Криму та Росії.

Як поділився артист, він зрозумів, що переконувати та розповідати їм правду немає сенсу, оскільки вони вже "зомбовані" кремлівською пропагандою.

Про це він розповів у програмі "Зірковий шлях".

"У мене були родичі в Севастополі – більше їх немає. Ми всі Зіброви: Воронезька, Курська області. У мене немає родичів тепер, все. З ними тяжко розмовляти. Там йде інформаційна помийка. Стільки років в Росії… Марно з ними про щось говорити, їх нічим не здивуєш, тому я нікому і не телефонував", – зазначив виконавець.

Втім, за словами Павла, останнім часом двоюрідні брати та сестри з Росії намагаються з ним зв’язатися. Але артист не відповідає їм.

"Я зрозумів, що нервова система не витримає і ми почнемо одне на одного матами. Вони зараз намагаються мені телефонувати, але я просто не підіймаю слухавку. Що вони мені нормального скажуть? Нічого. Їх покарає Господь Бог. Мільйони людей кажуть, що від них нічого не залежить. Якщо ви мовчите – то ви стадо баранів просто. І вас поріжуть", – заявив він.

Також знаменитість не телефонував російським колегам. У цьому Зібров також не бачить сенсу і як приклад пригадав, що Ірина Білик зверталася до Філіпа Кіркорова.

"І що толку? Жодного толку немає. Вони там зашорені і нехай варяться в своєму котлі. Розбере і поставить все на місце час", – поміркував Зібров.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров розсекретив, де зараз перебуває бойфренд Аліни Гросу Роман Полянський. З початком повномасштабної війни в Україні російський актор не опублікував жодного допису про дії Путіна.

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