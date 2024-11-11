Павло Зібров прокоментував творчість Винника й зізнався, чи дійсно він має "клонів" в Україні

Артист став на захист Кравченка, якого порівнюють з Винником.

Український співак Павло Зібров відреагував на чутки, що співак Андрій Кравченко нібито копіює стиль Олега Винника.

Досвідчений виконавець оцінив творчість обох колег. На думку Павла Миколайовича, їхню творчість порівнюють через те, що обидва музиканти мають однаковий тембр голосу. Проте народний артист усе ж вважає репертуар Кравченка та Винника різним. Ба більше, знаменитість не приховує, що час від часу дає поради Андрію.

"У них народні голоси, перш за все. Народно-естрадні голоси по тембру. Тенори. Тому вони й схожі. Я дивлюся на Андрія, і згадую себе. Він мені сподобався, тому чим міг з ним поділитися, я ділився, ділюся і буду ділитися. Репертуар відрізняється. Те, що Андрій співає про кохання, так всі ми співаємо про кохання. Чому ми зробили ідола з Олега Винника, що тільки він співає про кохання, жінок і любов?", - заявив Павло Миколайович у коментарі "Фактам тижня".

Олег Винник і Андрій Кравченко

67-річний народний артист зізнався, що декілька разів приходив на концерти Андрія Кравченка. Тому не з чуток знає, як шанувальники різного віку реагують на творчість молодого артиста.

"Він (Андрій Кравченко – прим. ред.) рве сцену! Я був на його концерті й не на одному. Я бачу, як плачуть за ним дівчата, як за ним скачуть двадцятирічні й сорокарічні", - коментує музикант.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров розповів про серйозні ревнощі з боку дружини Марини. Артист приголомшив, на які кроки йде для уникнення непорозумінь з коханою.