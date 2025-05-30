Зібров приголомшив подробицями, чому не виступив на концерті Рибчинського: Перман відповів

Павло Зібров і Юрій Рибчинський

Реклама

Днями у столичному Палаці "Україна" відбувся великий концерт, присвячений 80-річчю легендарного поета Юрія Рибчинського. На сцені виступили Наталія Могилевська, Вєрка Сердючка, Ірина Білик, Дмитро Монатік, Артем Пивоваров, Надя Дорофєєва та інші. Але у переліку артистів не було більшості тих знаменитостей, з якими Юрій Євгенович співпрацює якраз найбільше — це Павло Зібров, Алла Кудлай, Катерина Бужинська і Наталія Бучинська.

Редакція ТСН.ua звернулася до Павла Миколайовича Зіброва, щоб він прокоментував, чому так сталося. До речі, нагадаємо, з Рибчинським його поєднує не лише більш ніж 30-річна співпраця, але й родинні зв'язки — Юрій Євгенович свого часу хрестив єдину доньку Зіброва Діану.

Юрія Рибчинського і Павла Зіброва поєднує більше 30 років дружби / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Це питання, перш за все, до організаторів концерту, які спочатку запросили, а згодом — вийшла афіша без моєї участі. Це їхнє бачення, їхня концепція. Чи було це приємно? Відверто — ні. Адже я щиро вважаю, що в такий важливий день мав би бути на сцені поруч з улюбленими мільйонами хітами Юрія Євгеновича, з якими пов’язана і частина моєї творчої біографії. Проте, це лише моя особиста думка", — відверто розповів ТСН.ua Павло Зібров.

Реклама

За словами Павла Миколайовича, своєрідним сюрпризом цей концерт став для багатьох артистів: "Для самого ювіляра, наскільки я розумію, це також стало несподіванкою — адже це був подарунок, на який він не мав впливу. Та ми щиро привітали Юрія Євгеновича разом з нашою родиною в день його народження: лунали пісні, звучала гітара, була атмосфера тепла та дружби. А вже восени готується великий концерт на честь Юрія Рибчинського, де візьме участь сам ювіляр та артисти, які пройшли з ним довгий і плідний творчий шлях. І я з радістю буду серед них".

До слова, частина глядачів концерту дійсно була здивована, чому на ювілеї Рибчинського не прозвучали одні з найвідоміших його хітів, зокрема "День народження", "Хрещатик", "Мертві бджоли", "Така духмяна світла ніч". А все тому що Зібров — не тільки їх виконавець, але й автор музики. Тому й не дивно, чому після відмови в участі Павлу Зіброву в концерті він, ймовірно, заборонив їх виконувати іншим виконавцям.

Редакція ТСН.ua також звернулася по коментар до автора ідеї концерту, продюсера Сергія Пермана і запитала, чому не були запрошені артисти, які найбільше співпрацюють з Юрієм Євгеновичем. "Якщо ви помітили, на концерті не було жодних артистів, які є носіями пісень Юрія Євгеновича. Це був триб'ют! Це був великий сюрприз для Юрія Євгеновича. Ось вийшов би такий сюрприз, якби на концерті були виконавці його пісень, яких він із задоволенням слухає протягом усього свого життя? У цьому не було б нічого дивного! Це був унікальний та неповторний концерт! Всі прекрасні та легендарні зірки будуть запрошені до ювілейного концерту, який, сподіваюся, буде восени!" — відповів ТСН.ua Перман.

Творча команда, яка працювала над концертом-триб’ютом на честь Юрія Рибчинського - Олександр Рудинський, Наталя Могилевська, Катя Царик, Сергій Перман, Дмитро Саратський

До слова, вчора, 29 травня, син Юрія Рибчинського опублікував допис у Facebook, де вже повідомив дату майбутнього концерту, а саме — 26 жовтня. "Саме там публіка побачить традиційних батькових виконавців: Зіброва, Бучинську, Бужинську і тд. Саме там виступлю і я в дуеті з OHITVA. Саме там шанувальники таланту Рибчинського почують у його виконанні "Зозулю". Головне — дожити. Слава ЗСУ!" — написав Євген Рибчинський.

Реклама

Нагадаємо, на цьому ж концерті, який був присвячений 80-річчю Юрія Рибчинського, Вєрка Сердючка викликала фурор потужним виступом і зробила публічне зізнання.