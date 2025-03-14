Павло Зібров розчулив важливою обіцянкою мамі перед її смертю: "Завдячую їй цим"

Народний артист України Павло Зібров зворушив особливою історією про маму.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" Павло Миколайович пригадав останній день з життя його мами, якої не стало 23 роки тому. За словами артиста, перед смертю він пообіцяв їй повністю кинути курити після минулих невдалих спроб.

"Мама пішла з життя 2002-го року. І я їй дуже завдячую, що я кинув палити. Я палив з інтернату ще, в армії. Потім обіцяв, що кину, коли у мене дочка народиться. Ну кинув курити, а воно мене крутило-вертіло. Я на концертах нервовий, мені не пишуться пісні – почав знову курити. І лікар сказав попрощатися з мамою, у неї був рак. І вона в свідомості каже: "Павліку, я тебе дуже прошу, кинь палити". Я дивився їй в очі і сказав: "Добре, мамо, кину". І я їй завдячую цим", - поділився виконавець.

Павло Зібров з братом Володимиром / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

До слова, вже зараз Зібров тішиться, що мама встигла застати успіх його та брата. Зокрема, побувала на концертах і побачила на власні очі, як її синів поважають на публіці.

"Вона хотіла, щоб майбутнє у нас було більш щасливе, ніж ми б залишилися в селі. І ми добилися, і мама щаслива. І мені приємно, що мама застала розквіт і брата мого, Володі, і розквіт меншого Павла. Вона була на моїх концертах в Палаці культури "Україна", сиділа в залі, їй квіти приносили Юра Рибчинський, Андрій Демиденко. Поряд такі зірки. І ці мої колеги співають мої пісні. І тоді, коли вона помирала, казала, що тепер може спокійно померти", - пригадав знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров розчулив історією дружби із Назарієм Яремчуком і яким був їхній останній концерт разом.

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