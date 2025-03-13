Павло Зібров розкрив, як оконфузився просто на сцені: "Так соромно ще ніколи не було"

Народний артист України Павло Зібров, який раніше розповів про бізнес сина за кордоном, поділився неприємним інцидентом, який стався під час його кар'єри.

В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці" виконавець пригадав, як 20 років тому був необачним і надмірно випив алкоголю в оточенні поважних товаришів. Це зіграло у злий жарт і артист вже за мить став нетверезим. І у такому стані вирушив давати концерт. Утім, публіка швидко викрила його.

"20 років тому приїхав до Трускавцю і зупинився у свого друга, господаря санаторію. Він каже, що до нього приїхав генеральний прокурор і треба з ним по 50 грамів випити. Я говорю, що у мене концерт, я не можу. Але сіли втрьох на галявині і потім відчуваю, що тільки в одну хвилину й мене немає. Я п'яненький зразу в театр, ліг на стільчики, щоб привести себе до тями. Але це мені нічого не дало. І звукорежисер каже: "Тільки нічого не говоріть, не говоріть". Я кажу (на сцені нетверезо – прим. ред.): "Жінки, шановні друзі..." І тут крики такі: "Він п'яний. Сором". Мені це як дало по моєму тілі", - пригадав Павло Миколайович.

Павло Зібров

За такий інцидент зірці досі соромно. Проте хоч він і визнає свою помилку, але тоді все ж майстерно викрутився за допомогою вигадки на сцені:

"Так соромно в житті мені ще ніколи не було. Я відчуваю, що в туфлях у мене мокро, мене потом пробило. І я протверезів. І я збрехав на публіку, що у мене була температура, мене накололи знеболювальним і, можливо, язик трошечки підводив мене. Але це був сором", - зізнався артист.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров висловився про свою зарплату в університеті Поплавського. Також виконавець пояснив, чому там працює.

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