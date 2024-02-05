Павло Зібров розкрив, як платить доньці зарплату і що йому не подобається в майбутньому зятеві

Виконавець розповів, як 26-річна Діана працює на нього та що входить в її обов'язки.

Український співак Павло Зібров розповів, як платить своїй доньки зарплату, та висловився про майбутнього зятя.

26-річна Діана працює на батька, а Павло Зібров чесно сплачує їй заробітну платню. Як поділився виконавець, у доньки чимало обов'язків, тож час від часу відбувається перерахування виплат. Як зізнався Зібров, Діані вже тричі піднімали зарплату.

"Мені пощастило в житті, що в мене народилася донька, що вона поруч зі мною. Вона взяла на себе дуже багато спеціальностей і каже: "Тату, я в тебе і піар-директор, і SMM-менеджер, відповідаю за кліпи, знімання, монтаж, планую зустрічі, то може ти мені піднімеш зарплату?". Ми піднімали їй зарплату тричі, бо я згоден", - поділився співак на шоу "33 запитань від Люкс ФМ".

Павло Зібров з донькою / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Висловився виконавець і про майбутнього зятя – нареченого Діани, бізнесмена Андрія Іщенка. Артист зазначив, що буде для нього чудовим тестем, адже поважає вибір доньки. За словами артиста, їм з дружиною Мариною подобається коханий Діани. Однак, як зазначив Зібров, є в ньому один недолік: Андрій не п'є, тож не може скласти йому компанію.

"У доньки є наречений. Він класний хлопець та мені разом з мамою дуже подобається. Тільки єдине – він не п'є. Випити немає з ким! Марина не п'є, Діана не п'є, він не п'є. Якось сумно!" – зазначив артист.

Донька Павла Зіброва з нареченим / Фото: facebook.com/shansovik

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров показав, як реагує на хейт. Артист зняв жартівливий ролик на пісню Наді Дорофєєвої – "Хай пишуть".

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