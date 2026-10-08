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Павло Зібров розкрив головний лайфгак, як підготувати будинок до зими і чим треба запастися
Павло Зібров живе у приватному будинку. Артист розкрив, як готується до зими, яка може бути непростою для українців.
Український співак Павло Зібров, який нещодавно проговорився про особисте життя доньки, розкрив головний лайфгак, як підготувати будинок до непростої зими.
Виконавець разом із родиною мешкає під Києвом. У співака приватний будинок. Як говорить артист в інтерв’ю BLIK.ua, до зими краще ретельно підготуватися. Річ у тім, що на тлі обстрілів енергетичної інфраструктури вона може виявитися нелегкою — із вимкненнями світла та опалення. Тож, Павло Зібров говорить, що треба використовувати всі наявні можливості та готуватися до будь-яких сценаріїв.
«Треба готуватися. Усі можливості, у кого які є, використовувати — вони зайвими не будуть. Це однозначно. У кого є буржуйки — беріть буржуйки. Зараз дуже багато є газових генераторів», — ділиться артист.
Павло Зібров зазначив, що головне, аби вдома було тепло. Задля цього можна придбати буржуйку чи газовий генератор. Сам артист до зими готовий. У Павла Зіброва є газовий і дизельний генератори, а також сонячні панелі. Єдине, чим треба запастися, це паливом.
«У мене є газовий генератор, дизельний генератор, панелі. Тобто по факту треба тільки паливо. Зараз воно вже по 100 грн за літр. Головне, щоб у хаті було тепло. А все інше вже можна пережити», — зазначив артист.
Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров показав, як побував на «полюванні» з кумом. Артист вже й похизувався їхньою здобиччю.