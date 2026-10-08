Павло Зібров розкрив головний лайфгак, як підготувати будинок до зими і чим треба запастися

Павло Зібров

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Український співак Павло Зібров, який нещодавно проговорився про особисте життя доньки, розкрив головний лайфгак, як підготувати будинок до непростої зими.

Виконавець разом із родиною мешкає під Києвом. У співака приватний будинок. Як говорить артист в інтерв’ю BLIK.ua, до зими краще ретельно підготуватися. Річ у тім, що на тлі обстрілів енергетичної інфраструктури вона може виявитися нелегкою — із вимкненнями світла та опалення. Тож, Павло Зібров говорить, що треба використовувати всі наявні можливості та готуватися до будь-яких сценаріїв.

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«Треба готуватися. Усі можливості, у кого які є, використовувати — вони зайвими не будуть. Це однозначно. У кого є буржуйки — беріть буржуйки. Зараз дуже багато є газових генераторів», — ділиться артист.

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Павло Зібров

Павло Зібров зазначив, що головне, аби вдома було тепло. Задля цього можна придбати буржуйку чи газовий генератор. Сам артист до зими готовий. У Павла Зіброва є газовий і дизельний генератори, а також сонячні панелі. Єдине, чим треба запастися, це паливом.

«У мене є газовий генератор, дизельний генератор, панелі. Тобто по факту треба тільки паливо. Зараз воно вже по 100 грн за літр. Головне, щоб у хаті було тепло. А все інше вже можна пережити», — зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров показав, як побував на «полюванні» з кумом. Артист вже й похизувався їхньою здобиччю.

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