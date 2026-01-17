Павло Зібров розкрив, як переживає зимові відключення світла у будинку під Києвом: "Ми адаптувалися"

Павло Зібров

Реклама

Український співак Павло Зібров поділився тим, як його родина пристосувалася до тривалих вимкнень електрики через постійні обстріли інфраструктури з боку РФ.

Як відомо, артист з дружиною Мариною живе під Києвом у заміському будинку. Павло Миколайович поділився, що його родина пристосувалася до складних зимових умов завдяки купівлі генератора та наявності сонячних панелей. Водночас співак додав, що в будинку завжди є спосіб, як приготувати готувати їжу і зігрітися.

«Ми досить швидко адаптувалися, бо заздалегідь подбали про комфорт. Ще під час будівництва встановили генератор — спочатку це здавалося просто зручністю, а сьогодні він реально рятує. До того ж у нас є сонячні панелі, тож навіть у складні дні можемо забезпечити базові потреби. Маємо газову плиту та мангал — на ньому можна і вечерю приготувати, і підняти собі настрій теплом. Це додає впевненості», — розповів Зібров у коментарі «Гордон».

Реклама

Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Проте навіть така технічна оснащеність будинку, на думку зірки, не така важлива, як підтримка рідних. У непрості часи Зібров рятується сімейним затишком, теплим одягом і намаганням сфокусуватися на плануванні життя попри все.

«Тепло — це не лише про техніку. Це теплий одяг, ковдри, спокій у домі й підтримка близьких. Дуже допомагає планування дня з урахуванням графіків відключень — так менше стресу й більше контролю над ситуацією. Але розумію, що графіки іноді не співпадають із реальністю. Найбільше ж сподіваюся на нашу спільну перемогу й на світло — у всіх сенсах цього слова. Українці сильні, винахідливі й неймовірно згуртовані. Ми точно вистоїмо», — підкреслив артист.

Нагадаємо, нещодавно актор Андрій Ісаєнко показав дієвий саморобний прилад, що допомагає без електрики та опалення обігріти будинок.