Павло Зібров розкрив, що переписав на доньку Діану та яку зарплату їй платить: "Не пропаде"

Павло Зібров з донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Народний артист України Павло Зібров чесно розповів, що передав у спадок своїй доньці Діані.

Як зізнався співак, він офіційно оформив на неї частину нерухомості та активів. Водночас Павло Миколайович поділився деталями про заробітки Діани. Як відомо, дівчина працює менеджером зіркового тата та допомагає йому з усіма питаннями. За словами співака, професіоналізм Діани все частіше приваблює й інших українських зірок. які кличуть її поспівпрацювати з ними.

Проте Зібров говорить, що відпускати доньку до інших артистів не готовий. Тож мотивує Діану залишатися в його команді зарплатою, яку нещодавно підвищив. Зірковий батько додав, що насправді тішиться за успіхи рідної людини, адже зараз чітко впевнений, що у майбутньому вона точно лишатиметься на плаву.

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Павло Зібров з донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Діана Павлівна буде крутою нареченою з машинами, дачами, квартирами й земельними ділянками. Найголовніше — вона крутий менеджер. Те, що вона має гарну освіту та тямить у шоубізнесі, не пропаде в цьому житті. І має багато пропозицій! Я тішуся, але боюся втратити її для себе, бо її "розривають" зірки українського шоубізнесу — не будемо називати. Юридично у неї є квартира та ділянка, нерухомість під офіс. Вона працює зі мною й розпилятися не потрібно. Я їй підняв зарплату. Крім зарплатні, має окремі бонуси, якщо працює в рекламному бізнесі", — поділився народний артист в коментарі "Люкс ФМ".

Водночас виконавець розповів і про свої гонорари. Найбільша, за словами Павла Миколайовича, сума за його виступ на приватному заході у замовника сягала 200 тис. гривень. І так було за його кар'єру декілька разів.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров показав відпочинок з Іриною Білик у себе на дачі та як вони смажили шашлик.