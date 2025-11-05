Павло Зібров розкрив, що приховує на обличчі: "У мене під вусами секрет"

Павло Зібров

Народний артист України Павло Зібров, який нещодавно розповів про спільну роботу з донькою, приголомшив шанувальників несподіваною заявою.

Про це співак розповів у новому інтерв’ю Маші Єфросиніній. Телеведуча пригадала, як 2012 року намагалася умовити артиста збрити вуса під час знімань шоу "ШОУМАSТГОУОН", де вона була продюсеркою. Та тоді Зібров був непохитним. Проте зараз, каже артист, він зважився б на цей крок лише заради благородної мети.

"Я тоді казав: готовий збрити вуса за мільйон гривень. Можу збрити, якщо зберуть суму на танк або "Tomahawk" для наших військових", — заявив співак.

Павло Зібров

Але найбільше шокувала його подальша зізнання. Як виявилося, знамениті вуса прикривають дещо несподіване. Єфросиніна спершу сприйняла це як жарт, утім Зібров наполіг, що говорить правду: "У мене під вусами секрет. Я не можу їх просто так збрити. Там татуювання. Я серйозно кажу".

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров відверто зізнався, що за 31 рік шлюбу з коханою Мариною їхні стосунки переживали непрості періоди. Артист розповів про ревнощі, кризи та моменти, про які, за його словами, "навіть соромно сказати".