Павло Зібров розповів про робочі суперечки з донькою, якій платить зарплату: через що вони сваряться

Павло Зібров з донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Український співак Павло Зібров відверто розповів про особливості роботи з донькою Діаною, яка вже кілька років займається його концертною діяльністю.

Як відомо, Діана давно стала не просто помічницею зіркового батька, а повноцінною учасницею його команди та менеджеркою. У робочих питаннях дівчина може бути доволі вимогливою до Павла Миколайовича й не боїться заперечувати йому. Сам співак ставиться до цього з гумором і визнає: іноді донька може добряче його насварити.

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«Вона мене іноді строїть так, що завертається сорочка. Буває таке. Але все по справі, безумовно. Ми сперечаємося», — з усмішкою розповів Зібров BLIK.ua.

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Павло Зібров з донькою / © instagram.com/pavlo_zibrov

За словами виконавця, розбіжності здебільшого виникають через різний погляд на творчість і робочі процеси. Павло спирається на власний багаторічний досвід, тоді як Діана краще відчуває тенденції, актуальні для молодшої аудиторії. Через це батько й донька часом по-різному оцінюють ідеї та пропонують власні рішення.

«Молодь із досвідченим дорослим дядьком починає сперечатися. Я кажу: ні, з мого досвіду, з моєї життєвої висоти це має бути так. А вона каже: ні, так уже немодно, так уже не треба. Ось такі тьорки в нас бувають досить часто — і це нормально. Найголовніше — переспати з цим. А на ранок уже знаходимо золоту середину», — поділився артист.

До слова, Діана отримує зарплату за свою роботу в команді батька. Раніше повідомлялося, що її винагорода становила 20% від доходів співака. Нині Зібров не розголошує конкретної суми, однак запевняє, що донька має хороші відсотки.

Нагадаємо, нещодавно Павлу Зіброву підвищили пенсію — артист назвав точну суму й на чому ще заробляє під час війни.

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