Павло Зібров розповів про розкішне весілля 24-річної доньки

Діана планує вийти заміж 2022 року.

Донька відомого українського співака Павла Зіброва, його піардиректорка Діана вже понад п'ять років зустрічається із бізнесменом Андрієм Іщенком.

Ще три роки тому він освідчився 24-річній коханій. Втім, тоді Діана заявила, що ще не готова. Зараз же зірковий батько красуні розповів, що пара планує побратися наступного року і влаштувати пишне свято.

Діана Зіброва з нареченим / facebook.com/shansovik

"У нас два роки пандемія. Ми тільки намітили – обірвалося, червона зона – обірвалося. Не хочеться, щоб там було 20 чи 30 гостей. Хочеться трохи більше, щоб і друзі з шоубізнесу прийшли. Ми вже знаємо, яка в Діани буде сукня, які обручки – це дизайнерська робота, бо вона всетаки в колі митців виросла", – розсекретив знаменитість каналу "Україна".

Діана Зіброва з нареченим / facebook.com/shansovik

Крім того, Зібров поділився, що родина планує влаштувати не менш гучне святкування ювілею доньки. У лютому їй виповниться 25.

"І батьки, і друзі, і співробітники будуть вітати. Діана в шоубізнес вже влилась, вона моя піардиректорка, а коли треба – то і перукарка, і візажистка, і SMM-спеціалістка. Не буду казати, що там плануємо запросити 100 людей. Ні, головне не кількісно, а якісно", – поділився співак.

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