Павло Зібров розповів про зарплату, яку платить доньці Діані: "Все по-чесному"

Народний артист України Павло Зібров розповів про спільну роботу разом з донькою.

Зокрема, Діана допомагає тату з творчою діяльністю. За словами співака, його донька виконує роботу замість сімох спеціалістів. Тому Зібров чесно платить Діані зарплату.

"У неї сім спеціальностей. Вона і візажистка, соцмережі вона веде. Вона працює 24 години на добу. Я розумію, що так, як вона віддає батькові та нашій справі, - не віддасться ніхто. Вона отримує зарплату в тата. У нас все по-чесному. А що вона має працювати за бублик?" – розповів Зібров в інтерв'ю "Як ти?".

Павло Зібров з донькою

Також музикант поділився, що Діана осучаснила його творчість. Так, тепер на концерти Зіброва приходить чимало молоді. За словами артиста, він й сам не міг уявити, що таке коли-небудь буде.

"Справа в тому, що Марина зі мною 28 років працює. Павло Зібров без Марини ніхто, але Павло Зібров три-чотири роки тому змінився. Зовсім інший репертуар у мене. На моїх концертах молодь. І це завдячуючи Діанці", - прокоментував виконавець.

Нагадаємо, раніше Павло Зібров розповів, як російські окупанти жили у будинку співачки Ірини Білик. Російські військові розтрощили майже всю оселю виконавиці.

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