Павло Зібров розповів про знайомство з дружиною та як вона його ділила з подругою

Павло Зібров розповів про знайомство з дружиною та як вона його ділила з подругою

Співак вже 27 років живе у щасливому шлюбі.

Український співак Павло Зібров, який раніше розповів про сина від першого шлюбу, пригадав свою зустріч з другою дружиною Мариною.

Артист, який вже 27 років живе у щасливому шлюбі, зізнався, що доленосна зустріч відбулася на одному з заходів, куди його запросили виступити, йдеться у програмі " DOROTYE".

"Декілька пісень мене попросила заспівати спілка підприємців України, це було в Києві. Я чекав свого виступу на задньому ряді. Підійшов, дивлюся, місце є вільне. Дивлюся, поряд дівчинка така сидить. Білявка, гарна, модна. Спідничка коротка, костюм у неї такий був. Ніжки гарні. Усміхається, грудна клітка така наповнена. Гарна і запах французьких парфум, на той час це був показник", - розповів про зустріч з коханою Зібров.

Павло Зібров з дружиною Мариною / instagram.com/pavlo_zibrov

Однак тоді молоді люди поусміхалися одне одному і все. Після виступу Зіброва запросили на фуршет, де він знову побачив Марину:

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"Я виступив, прийшов на фуршет до генерального, а вона на фуршеті. Я кажу: "О, ви теж тут?". Вона: "Так, я радник зовнішньо-економічних питань". І з подружкою вони мені все очі… Подружка, Іра, пишногруда така, україночка. Вони вдвох мене клеїли і хто кого переклеїть", - зізнався виконавець.

Зібров вручив Марині календарик, де вказав свій номер телефону. Дівчина не змусила довго чекати на свій дзвінок. За два дні вона йому перетелефонувала і запросила в гості на вихідні. Марина пообіцяла, що вони з подругою Іриною приготують смачну курку. Натомість попросили співка взяти з собою гітару:

"Декілька романсів заспівав і вийшов на перекур. А потім заходжу, запитую: "А де Іра?". А вона каже: "Не знаю, напевно пішла" і все. І до ранку я співав романси", - пригадав Павло Миколайович.

Павло Зібров з донькою Діаною

Тоді артист мешкав у невеличкій кімнаті на Новобіличах, у той момент, як у Марини була двокімнатна квартира в центрі міста. Вона мешкала з сином Сашком від першого шлюбу, якому тоді було 11 років. Рік Зібров їздив до коханої в гості.

"І потім за рік Марина мені каже: Пашо, досить туди сюди ходити. Ти визначайся якось. Або, оно валіза, і на Новобіличі свої", - пригадав Зібров.

Павло Зібров на весіллі з коханою Мариною

Співак поділився, що після першого болісного шлюбу він боявся одружитися. Проте домовився у РАЦСі і їх доволі швидко розписали. День розпису відбувся у день народження Марини.

Павло Зібров з дружиною та донечкою Діаною

Нагадаємо, що у серпні 2019-го Павло та Марина Зіброви вдруге обмінялися обітницями. Церемонію влаштували на 60-річний ювілей дружини.

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