Павло Зібров розповів, що недбалий заправник у Європі зіпсував йому авто

Авто співака через недбалого заправника просто посеред траси вийшло з ладу.

Народний артист України Павло Зібров розповів про прикрий інцидент, який трапився з ним у Європі.

Знаменитість їхав власним авто давати концерт у Празі. Дорогою виконавець зупинився, аби заправити пальним машину. Утім, заправник зробив помилку, і замість дизелю залив у бак бензин. Через недбалість працівника авто Зібров просто на трасі вийшло з ладу.

"На заправці нас вперше в Європі зустрів заправник (зазвичай всі самі заправляються), перепитав що нам залити, я відповів, що дизель, і пішов розраховуватись, як зазвичай. Проїхавши 10 км відчув, що машина починає гальмувати. З'їхавши на узбіччя вирішив перевірити, що ж сталося. І перша думка, яка, на жаль, була вірною, - мені залили бензин замість дизеля!" – поділився артист у своєму Instagram.

Евакуатор не міг забрати авто співака, адже був вихідний день. Утім, машину все ж відбуксувала до заправки дорожня служба, яка помітила артиста завдяки камерам відеоспостереження.

Авто Павла Зіброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Застрягли просто посеред траси Катовіце - Вроцлав. Почали шукати номери евакуатора, телефонувати всім, але в Європі в вихідні дні увечері складно було щось знайти. Вже темніло. Через хвилин 20 завдяки камерам дорожнього руху нас помітила дорожня служба і буксиром відтягнула до найближчої заправки за пару кілометрів", - розповів артист.

На заправці артист зустрів українських далекобійників, які допомогли йому відремонтувати авто.

Павло Зібров з далекобійниками / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Біля заправки ми випадково зустріли наших українців, далекобійників з Закарпаття, які впізнали мене та одразу запропонували допомогу! Допомогли - злили бак, прочистили, залили, все назад поставили, перевірили, і ми змогли спокійно їхати далі", - поділився музикант.

Далекобійники ремонтують авто Павла Зіброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Зібров розповів, що через недбалість заправника він втратив шість годин часу та чимало нервів. Співак радить завжди перевіряти, що працівники заправки заливають в бак, та бути особливо пильним на дорозі.

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