Павло Зібров розповів, як Ніна Матвієнко зцілила його у 26 років: "Робила обряд наді мною"

Український співак Павло Зібров поділився спогадами про легендарну Ніну Матвієнко, яку провели в останню путь 11 жовтня.

За словами Павла Миколайовича, коли йому було 26 років, він мешкав з Ніною Митрофанівною в одному будинку. Тоді він занедужав і вирушив до аптеки за ліками. Дорогою він зустрів Матвієнко, яка запропонувала вилікувати його "своїми методами":

"Мав дуже високу температуру, не міг нічим збити. Зустрів Ніну Митрофанівну. Каже мені: "Ти маєш поганий вигляд. Полікую своїм методом. За хвилин десять зайду". Прийшла. Зробила якісь примочки, обтерла мене, запалила свічку в моїй квартирі, заварила трави, сказала це випити. Довго молилася, робила якийсь обряд наді мною – я заснув. Прокинувся зранку – в мене температура 36,6. Вона мене зцілила. Так я вперше познайомився зблизька з легендою. От щось таке в неї було від цілителів – точно чимось володіла", - розповів Зібров, пише "Обозреватель".

Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Також Павло Миколайович поділився, що попри свій зірковий статус тоді, Ніна Матвієнко з усіма поводилася дуже просто. Зібров поділився, що легендарна співачка не знала, що таке "райдер":

"Ми багато їздили з концертами Радянським Союзом – а це потяги, готелі, автобуси. Часто спілкувалися, і жодного разу не чув, що вона стомилася. Останній рік – це були благодійні концерти для військових. Знаєте, вона не знала, що таке "райдер". Сміялася: "Зірочки наші пишуть на двох-трьох сторінках, що мають подати з їжі, куди вікна в готелі мають "дивитися", який водій зустріти. Що це вони пишуть, Павлику?". Мене так називала лише мама і от Ніна Митрофанівна. Я вважаю, що вона зірка планетарного масштабу", - сказав виконавець.

Нагадаємо, що Ніна Матвієнко померла 8 жовтня, 10 жовтня їй мало б виповнитися 76 років. В останню путь легенду провели у середу, 11 жовтня, у Національній філармонії України в Києві. Попрощатися з зіркою зібралося чимало охочих – черга до філармонії простягнулася аж до вулиці Грушевського.

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