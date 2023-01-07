Павло Зібров розповів, як окупанти жили у будинку Ірини Білик: "Одягали її вбрання, танцювали"

Співак Павло Зібров розповів, що російські окупанти накоїли в будинки його колеги, співачки Ірини Білик.

Під час окупації Київщини в заміський маєток артистки увірвалися солдати рф. Як поділилася Білик з Зібровим, загарбники розтрощили майже усю її оселю, а все, що могла зробити співачка це дивитися на це через камери відеоспостереження.

"Вона в камери дистанційно дивилася, що в неї буряти живуть, цілий взвод. Все там розкурочили, все, що можна взірвали. Вона дивилася, як вони там одягали її вбрання, на стіл залазили і танцювали. Щось побили. У неї басейн такий невеличкий, вони там постірушки робили, нагадили", - розповів Зібров в інтерв'ю Григорію Решетніку.

Ірина Білик у своєму домі / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Втім, як каже Зібров, головне, що зараз Збройні сили звільняють території від окупантів, а усе інше можна відбудувати.

"Відбудуємо все. Зараз народ каже гасло: "Немає світла, немає води, але немає москалів!", - додав співак.

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