Павло Зібров розсекретив бізнес сина від ексдружини за кордоном і як часто спілкується з онуками

Народний артист України Павло Зібров розповів про сина та онуків.

Первісток виконавця Сергій разом із родиною мешкає в Канаді. Як говорить артист, вони не часто спілкуються. Зокрема, родина телефонує одне одному на свята. За словами Павла Зіброва, онуки можуть йому показати свої малюнки, якісь поробки.

"На жаль, вони живуть далеко за океаном. На день народження, на якісь свята ми телефонуємо одне одному, вмикаємо відео і говоримо. Вони розказують, показують малюнки свої, поробки, які вони там роблять. Це десь раз на рік", - розповів виконавець в коментарі для "Люкс ФМ".

Павло Зібров

Павло Зібров також поділився, що раніше набагато частіше підтримував зв'язок із сином. Зокрема, артист допомагав Сергієві на початку його життєвого шляху. Нині ж у сина виконавця власний бізнес і він повністю сам себе забезпечує.

"Так сталося, що ми ж розлучилися 40 років тому з дружиною першою. Тому, коли син був малим, коли він був студентом, то я підтримував і все робив для того, щоб дати йому освіту, машину купив, поставив на ноги. Головне - це дати вудочку, а далі рибку лови сам. От вудочку я дав, а далі він сам створює, своїм бізнесом займається", - додав артист.

Нагадаємо, у шлюбі з дружиною Мариною у Павла Зіброва народилася донька Діана. Нині дівчині вже 28 років. Нещодавно артист показував спільні фото з донькою-красунею.

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