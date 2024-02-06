Павло Зібров розсекретив найдорожчий подарунок дружині за 30 років шлюбу

Український співак Павло Зібров розсекретив, який найдорожчий подарунок робив для дружини Марини, з якою він перебуває у шлюбі майже 30 років.

За словами артиста, він зробив коханій коштовний презент на ювілей. Виконавець подарував дружині автівку. Зібров говорить, що хоч у них і було авто, однак він хотів, аби Марина їздила за кермом власного транспорту.

"Я їй купив на ювілей червону машину, аби в неї була своя. Одна машина це добре, в мене завжди були великі джипи, а я їй купив свою, жіночу", - розсекретив артист на шоу "33 запитань від Люкс ФМ".

Павло Зібров з дружиною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Також Павло Зібров розповів, на які процедури краси наважився. Співак не робив жодних пластичних операцій, однак періодично вколює ботокс. За словами виконавця, аби він цього не робив, то вже мав би чималі зморшки на обличчі.

"Операції не роблю, а от ботокс, безумовно, трішки є. Якщо цього не робити, я був би зі зморшками сильними. Все ж таки в мене вже й трішки вік такий", - зізнався артист.

Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії. Також виконавець зізнався, як отримав статус учасника бойових дій.

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