Павло Зібров розсекретив нову професію 27-річної доньки

Народний артист України Павло Зібров розсекретив нову професію своєї 27-річної доньки.

У програмі "ЖВЛ представляє" артист зазначив, що Діана не сидить на місці, а вдосконалює свої вміння. Зокрема, дівчина пішла на навчальні курси та опановує дублювання проєктів українською мовою. Як говорить Павло Зібров, він неабияк пишається донькою. Зокрема, Діана доволі майстерно вже дублює фільми, телевізійні програми, мультфільми. Загалом, у доньки Зіброва чимало роботи, тим не менш їй неабияк подобається справа, якою вона займається.

Павло Зібров із донькою / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Вона працює над собою. Вона зараз вже другі курси закінчує: і дикторські курси, і курси перекладачів дубляжу. Уявляєте? Дубляж! Зараз вона вийшла вже на інший, високий рівень дубляжу. У неї хороші роботи. Я думаю, що це буде, можливо, пов'язано з її професією. Вона дублює все: документальні, художні фільми, телевізійні програми, мультики. Роботи дуже багато, і це їй подобається. Вона це по-акторському дублює. Я просто дивлюся і пишаюся! Вона артистка!" – поділився артист.

Зазначимо, Діана Зіброва закінчила Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Донька виконавця опанувала професію журналістки. Наразі Діана працює з зірковим батьком та допомагає йому розвивати музичний бренд. Тим часом артист виплачує зарплату доньці.

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