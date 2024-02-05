Павло Зібров розсекретив свою пенсію та як отримав статус учасника бойових дій

Український співак Павло Зібров розсекретив свою пенсію, а також зізнався, як отримав статус учасника бойових дій.

Виконавець розповів, що пенсія йому нараховувалася за вислугою років. Окрім того, він – Народний артист України, тож має певний відсоток надбавки, також має статус учасника бойових дій та грамоти "За заслугу". Та, попри очікування Зіброва, пенсія його становить 7,5 тисяч гривень.

Павло Зібров

"Пенсія нараховується за вислугою років і які ти внески вносив до Пенсійного фонду. Для Народних артистів є надбавка, здається, 20 відсотків. Я - учасник бойових дій в Афганістані, Народний артист України, є грамоти "За заслугу". Я думав, що це складеться до купи, і буде в мене пенсія 50 тисяч. Але пенсія в мене 7500", - зізнався артист на шоу "33 запитань від Люкс ФМ".

До речі, Павло Зібров також розповів, як отримав статус учасника бойових дій. Це сталося ще тоді, коли Україна була в складі Радянського Союзу. Зібров, коли проходив строкову службу, їздив з концертами до військових, які воювали в Афганістані. Виконавець був у зоні бойових дій, тож отримав відповідний статус.

Павло Зібров

"Я був в Афганістані. Коли проходив строкову службу, то ми декілька разів туди їздили з концертами. Приїжджаєш і місяць їздиш до військових з виступами", - зізнався артист.

Нагадаємо, раніше співачка Оксана Білозір розповідала про свій статус учасниці бойових дій. Виявляється, артистка теж їздила з концертами до військових, які воювали в Афганістані.

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