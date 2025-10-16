Павло Зібров розсекретив, як підтримує фізичну форму та яку роль у цьому відіграє його дружина

Павло Зібров

Реклама

Український співак Павло Зібров поділився секретами своєї ідеальної форми.

Артист зізнався, що спеціально спортом не займається, однак постійно тримає тіло в тонусі завдяки активному способу життя. В інтерв’ю виданню "Гордон" зірка розповів, що у звичайному розпорядку дня у нього присутні ранкова зарядка, прогулянки, робота в саду та на городі. Все це, за його словами, є чудовим фізичним навантаженням.

"За останні 30 років моя вага коливається лише на два-три кілограми. Спортом спеціально не займаюся, але рухаюся багато: нахили, копання, дрова, прибирання — це справжній фітнес для тіла", — пояснив Зібров.

Реклама

Павло Зібров з дружиною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Однак справжньою "табу" для артиста є вечеря. Він зізнався, що суворо не вечеряє, а його дружина Марина стежить, щоб співак не порушив правило та не скуштував зайвих дерунів чи вареників, які він так любить. Саме ця проста звичка, за словами Павла Зіброва, дозволяє йому зберігати стрункість і відчувати себе бадьоро щодня.

Нагадаємо, нещодавно розповів про харчові заборони дружини, через які, за його словами, "знущається" з нього. Співак також поділився, як дотримується цих правил, аби зберігати струнку фігуру.