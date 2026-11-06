- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 72
- Час на прочитання
- 2 хв
Павло Зібров розсекретив розмір своєї пенсії народного артиста: скільки отримує після 50 років стажу
Артист під час війни має одразу декілька джерел доходу.
Український співак Павло Зібров розповів, скільки отримує від держави після майже 50 років трудового стажу, та пояснив, чому продовжує працювати навіть на пенсії.
В інтерв’ю проєкту «Наодинці з Гламуром» артист не став приховувати своїх доходів і зізнався, що нещодавно розмір його пенсії переглянули в бік збільшення. Нині виконавець отримує 11 400 гривень. Водночас ці кошти — лише частина його заробітку, адже Зібров і далі працює в одному з київських університетів.
Так, вже чотири з половиною роки співак очолює кафедру естрадного співу. У закладі вищої освіти він має повну ставку, а також отримує надбавки за звання народного артиста та професора.
«У мене вже більше. Мені підняли. Вже 11 400 грн. Але я до сих пір працюю. Хоч у мене й стажу майже 50 років. Та за запрошенням Михайла Поплавського я очолюю кафедру естрадного співу в університеті. Там я вже працюю чотири з половиною роки. У мене повна ставка, надбавка за народного артиста, професора», — поділився зірка у коментарі Анні Севастьяновій.
Попри можливість більше відпочивати, завершувати кар’єру співак не поспішає. За його словами, викладання приносить йому задоволення, а спілкування з молодим поколінням допомагає залишатися активним.
«Я працюю, нема коли відпочивати, треба молодь навчати. Я отримую задоволення, завжди в строю та в гуморі. Та й робочі зв’язочки працюють», — додав Зібров.
▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: КУДЛАЙ зимуватиме в сина, ЗІБРОВ РУБАЄ ДРОВА, а СУМСЬКА дістає газову плитку | Зірковий блекаут