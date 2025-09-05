ТСН у соціальних мережах

Павло Зібров розсекретив улюблені місця для відпочинку в Україні та за кордоном

Артист зізнався, де знаходить найбільше натхнення та спокою.

Український співак Павло Зібров відверто розповів про свої улюблені місця для відпочинку в Україні.

Як з’ясувалося, найкращий "курорт" для зірки — його власний дім. Зібров зазначив, що на власному подвір’ї має справжній оазис: сад, город, невеликий ставок і навіть вівчарку, яка завжди поруч. Поряд — ліс, де можна сховатися від метушні.

"Найкраще я відпочиваю вдома. Є город, сад, невеликий ставок, собака, поряд ліс — природа надихає й наповнює. Там я справді можу розвантажитися", — розповів артист 24 Каналу.

Та не лише власний дім дарує спокій співакові. Він зізнався, що любить подорожі за кордон — там відчувається інший формат відпочинку. Зібров додав, що там ніхто не відволікає його, а тим самим не заважає власним думкам.

"За кордоном відпочинок для мене інший. Там мене ніхто не знає, ніхто не відволікає. Можу спокійно йти вулицею, їсти морозиво й не думати, чи я причепурений, чи ні. Це теж своєрідна свобода", — наголосив артист.

Нагадаємо, нещодавно у родині Павла Зіброва відсвяткували особливу подію. Співак зворушливо привітав дружину-красуню.

