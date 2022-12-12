Павло Зібров розвеселив Мережу своєю версією вірусного танцю Венздей з однойменного серіалу

Артист теж не відстає від трендів.
Співак Павло Зібров повторив вірусний танок Венздей з нашумілого однойменного серіалу від Netflix.
65-річний артист теж активно веде свій акаунт у TikTok, тому не міг залишити без уваги новий тренд. Зібров записав свою версію танцю у патріотичній футболці із "живою рукою" на ім'я Річ на голові.
@pavlo_zibrov_ Як вам моя версія Wednesday? #wednesday #павлозібров #wednesdayaddams ♬ original sound - heyy
"Як вам моя версія Wednesday?", - поцікавився під відео Зібров.
Ролик від співака дуже розвеселив його прихильників у Мережі. Фани Зіброва вирішили, що це одна з кращих версії ремейку знаменитого танцю Венздей Аддамс.
- Це найкраща версія! Ви молодець!
- Павло Миколайович, оце ви дали жару!
- Не вистачає ще Михайла Поплавського!
- Закриваємо тренд, краще не буде!
Нагадаємо, що танець Венздей став вірусним серед користувачів Мережі. Свою версію тренду також станцювала співачка Оля Полякова у мінісукні з косичками.
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