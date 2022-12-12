Павло Зібров розвеселив Мережу своєю версією вірусного танцю Венздей з однойменного серіалу

Артист теж не відстає від трендів.

Співак Павло Зібров повторив вірусний танок Венздей з нашумілого однойменного серіалу від Netflix.

65-річний артист теж активно веде свій акаунт у TikTok, тому не міг залишити без уваги новий тренд. Зібров записав свою версію танцю у патріотичній футболці із "живою рукою" на ім'я Річ на голові.

"Як вам моя версія Wednesday?", - поцікавився під відео Зібров.

Ролик від співака дуже розвеселив його прихильників у Мережі. Фани Зіброва вирішили, що це одна з кращих версії ремейку знаменитого танцю Венздей Аддамс.

Це найкраща версія! Ви молодець!

Павло Миколайович, оце ви дали жару!

Не вистачає ще Михайла Поплавського!

Закриваємо тренд, краще не буде!

Нагадаємо, що танець Венздей став вірусним серед користувачів Мережі. Свою версію тренду також станцювала співачка Оля Полякова у мінісукні з косичками.

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