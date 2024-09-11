Павло Зібров став жертвою шахраїв і розкрив, як це сталося

Український співак Павло Зібров пожалівся, що став жертвою шахраїв.

Про це артист повідомив у своєму Instagram. Виконавець говорить, що аферисти зламали його акаунт в Telegram. Тож, наразі співак не має до нього доступу.

Павло Зібров вже намагається відновити вкрадений акаунт, а поки ж він звернувся до прихильників та рідних із важливим проханням. Знаменитість попросив нічого йому не надсилати в Telegram та не відповідати на повідомлення, адже від його імені можуть писати шахраї. Павло Зібров порадив використовувати інші месенджері для зв'язку з ним, поки він не поверне доступ до свого акаунту в Telegram.

Павло Зібров став жертвою шахраїв / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Друзі, у мене зламали Telegram, доступу більше немає. Пишіть, будь ласка, на інші месенджері, поки вирішуємо це питання", - звернувся до підписників фотоблогу артист.

Зазначимо, останнім часом зірки українського шоубізнесу все частіше стають жертвами шахраїв у Мережі. Співачка Klavdia Petrivna аж двічі за останній тиждень потерпала від їхніх дій. Спочатку від імені виконавиці створили фейкову сторінку у фотоблогу, а потім взагалі зламали її справжню.

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