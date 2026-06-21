Павло Зібров святкує 69-річчя з новим членом родини, який вже встиг довести співака до сліз

Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Український співак Павло Зібров отримав на 69-річчя особливий подарунок від дружини та доньки — у його родині з’явився новий улюбленець.

Артист не приховував емоцій після сюрпризу від найближчих людей.Марина та Діана Зіброви підготували для нього несподіваний презент.Подарунок став справжньою сімейною подією.Павло Зібров одразу поділився радісною новиною з підписниками.Відео з моментом знайомства він опублікував у соцмережах.

«Найкращий подарунок від моїх дівчат! У родині Зібрових — поповнення! Я неймовірно зворушений та щасливий! Маленьке щастя з великим серцем, яке вже підкорило всю нашу родину! Знайомтесь — Джессі Зіброва», — написав співак.

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Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Новою членкинею родини стала маленька Джессі. Вона одразу припала до душі артисту та його близьким, а поява домашньої улюблениці подарувала сім’ї ще більше теплих моментів.

«Дякую моїм дівчатам за такий неймовірний сюрприз. Тепер у нас є ще одна причина для радості вдома», — поділився Павло.

Павло Зібров / © instagram.com/pavlo_zibrov

Собака Павла Зіброва / © instagram.com/pavlo_zibrov

Собака Павла Зіброва / © instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров відзначив свій день народження у колі найрідніших. Для співака сім’я завжди залишається головною опорою, а тепер у домі Зібрових стало ще затишніше.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров неочікувано розкрив правду про ексдружину та запевнив, що «кинути його» було правильним рішенням.

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