Павло Зібров у госпіталі заспівав під гітару для поранений захисників

Співак Павло Зібров приїхав підтримати поранених українських захисників у одному з госпіталів.

Виконавець завітав до військових, що зараз проходять лікування. Просто посеред палати Зібров влаштував для наших воїнів невеличкий концерт, під час якого заспівав свої відомі хіти під гітару. Відео з зустрічі співак поділився в Instagram.

"Музично-психологічна підтримка для наших героїв. Нажаль, рідко викладаю подібні відео, але цього разу вирішив поділись. Це справді важливо! Дякую кожному захиснику та захисниці за наш спокій! Дякую медикам, які під вибухами та обстрілами надають допомогу тим, хто її потребує! Нехай Господь Бог оберігає вас", - написав Зібров.

Українські захисники були раді зустрітися з виконавцем. Після виступу вони могли поспілкуватися ь зробити спільні світлини з артистом.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров розповів, як виплачує зарплату своїй донці Діані, яка зараз є його менеджером.

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