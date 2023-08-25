Павло Зібров у річницю шлюбу зробив дружині незвичайний подарунок і показав фото з їхнього весілля

Український співак Павло Зібров повідомив про подвійне свято в його родині.

25 серпня артист разом зі своєю дружиною Мариною святкує річницю їхнього весілля. Окрім того, коханій Павла Зіброва виповнюється 64 роки. З нагоди подвійного свята співак зробив дружині Марині особливий сюрприз

У своєму Instagram артист присвятив допис коханій. Він опублікував відео, де показав їхні спільні фото. Серед інших були й кадри з їхнього другого весілля, яке відбулося 2019 року. На фото Павло Зібров постає у білому смокінгу, а Марина – у весільній пишній сукні.

Павло Зібров з дружиною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Також виконавець адресував приємні слова з привітаннями. Співак подякував коханій за те, що вона є у нього, а також побажав їй всього лише найкращого.

Павло Зібров з дружиною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Я від щирого серця вітаю тебе, моє сонечко з цим прекрасним днем. Насамперед хочу побажати тобі міцного здоров'я, сталевих нервів, натхнення, кохання та мирного переможного неба України! Нехай кожен твій день починається і закінчується радістю, красою і щасливою усмішкою, мелодією зачарованої душі і сердечною теплотою, попри всі болючі події навколо. Ти неймовірно сердечна, душевна, капітан моєї душі та творчості! Залишайся такою ж красивою, ніжною дружиною, вірним порадником і найкращою мамою. Я щасливий чоловік, тому що поруч зі мною завжди ти - моя кохана!" – звернувся до дружини співак.

Павло Зібров привітав дружину з подвійним святом та підготував для неї особливий сюрприз

Окрім того, Павло Зібров підготував для коханої особливий сюрприз. Виконавець присвятив їй свою нову композицію, яка отримала назву "Кохання". Фани співака зможуть згодом послухати трек, а наразі ж ця пісня доступна лише для Зіброва та його дружини.

Павло Зібров з дружиною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров похвалився нагородою та показав, як під час вручення його підтримувала 26-річна донька Діана.

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