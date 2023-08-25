Павло Зібров у річницю шлюбу зробив дружині незвичайний подарунок і показав фото з їхнього весілля

У виконавця 25 серпня подвійне свято.
Український співак Павло Зібров повідомив про подвійне свято в його родині.
25 серпня артист разом зі своєю дружиною Мариною святкує річницю їхнього весілля. Окрім того, коханій Павла Зіброва виповнюється 64 роки. З нагоди подвійного свята співак зробив дружині Марині особливий сюрприз
У своєму Instagram артист присвятив допис коханій. Він опублікував відео, де показав їхні спільні фото. Серед інших були й кадри з їхнього другого весілля, яке відбулося 2019 року. На фото Павло Зібров постає у білому смокінгу, а Марина – у весільній пишній сукні.
Також виконавець адресував приємні слова з привітаннями. Співак подякував коханій за те, що вона є у нього, а також побажав їй всього лише найкращого.
"Я від щирого серця вітаю тебе, моє сонечко з цим прекрасним днем. Насамперед хочу побажати тобі міцного здоров'я, сталевих нервів, натхнення, кохання та мирного переможного неба України! Нехай кожен твій день починається і закінчується радістю, красою і щасливою усмішкою, мелодією зачарованої душі і сердечною теплотою, попри всі болючі події навколо. Ти неймовірно сердечна, душевна, капітан моєї душі та творчості! Залишайся такою ж красивою, ніжною дружиною, вірним порадником і найкращою мамою. Я щасливий чоловік, тому що поруч зі мною завжди ти - моя кохана!" – звернувся до дружини співак.
Окрім того, Павло Зібров підготував для коханої особливий сюрприз. Виконавець присвятив їй свою нову композицію, яка отримала назву "Кохання". Фани співака зможуть згодом послухати трек, а наразі ж ця пісня доступна лише для Зіброва та його дружини.
Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров похвалився нагородою та показав, як під час вручення його підтримувала 26-річна донька Діана.
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