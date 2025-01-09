Павло Зібров у роковини смерті Віталія Білоножка показав їхнє фото з молодості: "Біль не згас"

Минув рік, як пішов з життя артист.

Сьогодні, 9 січня, роковини смерті народного артиста України Віталія Білоножка.

Так, рівно рік минув, як виконавець пішов із життя. Співак Павло Зібров вшанував пам'ять покійного артиста, який був його приятелем. За словами виконавця, біль від втрати друга не згас, а лише з часом "став тихішим". Павло Зібров наголосив, що Віталій Білоножко завжди житиме в серцях, спогадах, а також піснях.

Віталій Білоножко та Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Свій допис артист прикріпив архівними чорно-білими фото. Зокрема, Павло Зібров показав, який вигляд вони з Віталієм Білоножком мали в молодості.

"Рік…Минув рік без тебе, друже. Біль не згас, лише став тихішим. Ти назавжди в наших серцях, у спогадах, в легендарних піснях. Пам'ятаємо та любимо. Світла пам'ять тобі, Віталіку", - вшанував пам'ять Віталія Білоножка Павло Зібров.

Віталій Білоножко та Павло Зібров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, Віталій Білоножко помер 9 січня в одній із лікарень Києва. Причиною смерті стали проблеми з серцем. Прощання з артистом відбулося 12 січня в Національній філармонії України, після чого його поховали на Байковому кладовищі.

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