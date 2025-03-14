Павло Зібров висловився про кризи з дружиною та як вони долають конфлікти

Народний артист України Павло Зібров, який раніше зізнавався в ін'єкціях краси, розповів про стосунки з дружиною Мариною.

Подружжя вже близько 30 років разом. І за словами Павла Миколайовича, цей період видався без великих скандалів. В інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН "Наодинці" зірка зізнався, що ще більше їхні почуття підсилює спільна справа й робота в шоубізнесі.

"У нас складних періодів не було. Так Господь розпорядився. Ми розуміємо один одного, бо ми займаємося спільною справою. Ось театр пісні Павла Зіброва ми створили разом. У неї була дуже престижна робота. Але вона зрозуміла, що має бути поряд зі мною. І слідкувати, допомагати та відфільтровувати", - розповів виконавець.

Павло Зібров з дружиною / Фото: Пресслужба Павла Зіброва

Тим не менш, як і кожного, розбіжності у родині Зібрових все ж інколи трапляються. Як зізнається виконавець, у таких рідкісних випадках він звертається за допомогою до гумору й налагоджує стосунки.

"Ми в один бік дивимося, один одного розуміємо. Якщо є якісь кути, буває, не настрій, буває все в сім'ї. Пауза невеличка, а потім жарти, анекдоти... Як тато скаже, так по-маминому буде. У нас отакий принцип", - додав Павло Зібров.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров назвав суму своєї пенсії та колеги Алли Кудлай. Артист пояснив, чому їх обрахували.

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