Павло Зібров висловився про родичів у РФ і їхні нісенітниці про війну в Україні: "Отруєні ідеологією"

Артист вже давно викреслив так званих родичів зі свого життя.

Український співак Павло Зібров розповів про власне ставлення до родичів з Росії, з якими остаточно розірвав зв'язки після повномасштабного вторгнення.

Виконавець зізнався, що більшість його двоюрідних братів і сестер по батьковій лінії живуть в Росії й вже давно живляться російською пропагандою. Тож, мови про здоровий глузд і йти не може. Саме тому Павло Миколайович відмовився з ними спілкуватися й вислуховувати однотипні ворожі наративи.

"Як то кажуть, немає у мене родичів. Їх не стало. Вони отруєні отією ідеологією, яку Путін проводить уже стільки років. Це ж не вчора й не позавчора, а десятиліттями триває, на жаль. І після 2014-го року ми вже холодно спілкувалися. Вже 2-3 хв поговорили й усе, далі політика так чи інакше зачіпається у нашій розмові. Тому холодно, холодно, а після 2022 року один дзвінок і цього достатньо, не потрібно", - розповів зірка в програмі "Моя історія".

Павло Зібров

Втім, Павло Миколайович поділився, що все ж намагався змінити думку родичів-путіністів й донести правду, але нічого не вийшло. Тож тепер, попри постійні намагання родичів додзвонитися йому та його рідному брату, який живе в Україні, слухавку вони більше не беруть.

"Намагався, ну то й що… Ти їм нічого не доведеш, бо там політика в'їлася. У мене в Севастополі навіть два двоюрідні брата. Вирішив для себе не спілкуватися. У мене є тут рідний брат Володя і йому теж телефонували з Воронезької, Курської області… Двоюрідних дуже багато по батьковій лінії, вони мають великі сім'ї. Тепер ні з ким (не спілкуємося – прим. ред.), обірвали зв'язки, тому що розмова через декілька хвилин доходить до того, що ми – "фашисти", "один народ" і "продалися Америці", - пояснив артист.

Нагадаємо, сьогодні, 8 липня зранку терористка Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Українські знаменитості вже відреагували на кривавий злочин окупантів з обстрілом дитячої лікарні "Охматдит".

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