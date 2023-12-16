Павло Зібров висловився про розлучення з першою дружиною, яка народила йому сина: "Мені соромно"

Український співак Павло Зібров відверто розповів про свій перший шлюб та зізнався, чому не склалося подружнє життя.

Зокрема, вперше артист одружився у 27 років. Дружиною виконавця стала піаністка Тетяна, яка народила йому сина Сергія. Однак подружнє життя пари не склалося. Дружина Павла Зіброва пішла від нього до іншого чоловіка. Нині ж співак говорить, що навіть не пригадує її рис обличчя, за що йому соромно. Тим не менш, Павло Зібров радий за колишню, що та віднайшла своє щастя.

Павло Зібров

"Ой, от я хочу згадати її обличчя і не можу. Вона зараз у Канаді. Виїхала туди. Але в обличчя її не пам'ятаю. Мені соромно. Це було 37-40 років тому, коли ми розлучилися. Це було студентське кохання, красиве. Так склалося, що вона знайшла інше щастя і з тим щастям живе донині", - розповів співак в інтерв'ю Дмитру Гордону.

Павло Зібров теж віднайшов своє щастя. Артист живе у щасливому шлюбі з Мариною, яка народила йому доньку Діану. До речі, познайомилося подружжя випадково. Виконавець виступав на корпоративі, де працювала Марина. Зіброву одразу ж сподобалася жінка.

Павло Зібров з дружиною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Вона працювала у Спілці підприємців та промисловців. Мене запросили зробити невеличкий концерт. Це було 29 років тому. Я з гітарою прийшов до зали і очікую. Одне місце було вільне, я так сів і бачу панянка сидить – ніжки, очі, фігура, краса. Серце затьохкало. Я дав їй свою візитівку", - пригадав співак.

Нагадаємо, нині редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає. Раніше ми писали про зірок, які розлучилися 2023 року.

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