Павло Зібров влаштував зворушливий концерт для дітей-сиріт, як втратили батьків під час війни

Український співак Павло Зібров влаштував концерт для дітей, які втратили батьків під час повномасштабної війни.

Виконавець провідав малечу, яка зараз перебуває під Києвом. Разом із дітьми Зібров заспівав свої хіти та привітав їх зі святом. Відео зі зворушливої зустрічі артист опублікував в Instagram.

"Сьогодні мав змогу привітати зі святом, поспівати та поспілкуватися з дітками сиротами, які через війну залишились без батьків. Зараз вони знаходяться в готелі під Києвом, де отримують психологічну та реабілітаційну допомогу, ходять на різні культурні заходи, проходять медичне обстеження, відпочивають та набираються сил", - поділився співак.

Підлітки були раді зустрітися із артистом та зробити із ним фото на пам'ять. У своєму дописі Зібров закликав усіх небайдужих знайти час, щоб також навідатися до дітей -сиріт та привітати їх зі святами.

"Хочеться обійняти всіх діток України та сказати, що все буде добре. Діти наше майбутнє, даруйте знайомій та незнайомій малечі радість та тепло, знайдіть час заїхати до дитячих будинків та реабілітаційних центрів та просто поговорити з ними, обійняти. Вони потребують нашої уваги та тепла! Давайте творити добро разом", - додав Зібров.

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