Павло Зібров вперше висловився про гучну справу Михайла Поплавського і розкрив, де він зараз

Михайло Поплавський та Павло Зібров / © Пресслужба Павла Зіброва

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Український співак Павло Зібров вперше висловився про гучну справу колишнього ректора Київського університету культури Михайла Поплавського і розкрив, де він перебуває зараз.

У новому випуску «Наодинці з Гламуром» артист говорить, що спілкувався з колегою. За його словами, Михайло Поплавський перебуває в чудовому стані та переконує, що правда буде на його боці. Разом із тим він продовжує працювати в університеті.

«До нього я зайшов буквально на п’ять хвилин, запитати, як він почувається, як здоров’я. Сказав: „Пашо, все нормально, туман розсіється, правда буде на нашому боці“. Більше про це ми не говорили. Настрій у нього нормальний, робочий. Кажуть, що він ходить на роботу, а чого йому тікати. Документи, які треба було, в них забрали, це все, перевірка йде. Нічого не висунули йому», — коментує співак.

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Павло Зібров та Михайло Поплавський / © Пресслужба Павла Зіброва

Разом із тим Павло Зібров зізнається, що не вірить у залученість Михайла Поплавського в якихось серйозних речах. За його словами, артист все завжди ретельно обмірковує і лише потім щось робить. Тож, Зібров сумнівається, що Поплавський міг вскочити в халепу.

«Серйозних речей у Михайла Михайловича немає і не може бути. Він обізнана людина. Перш ніж щось зробити, він 25 разів подумає. Є в нього друзі, які йому підкажуть. Я у нього був, він каже, що на осінь планує концерт робити», — підсумував артист.

▶️ Повний випуск «Наодинці з Гламуром» можна подивитися за цим посиланням: ПОЛЯКОВА “влетіла” на ГРОШІ | Фільм про КУЗЬМУ - ЕКСКЛЮЗИВ | ТАРАНТІНО знову ОСКАНДАЛИВСЯ

Зазначимо, на початку весни стало відомо, що правоохоронні органи викрили схему розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах у Київському університеті культури. Керівництво закладу у змові з чиновниками МОН роками наживалося на програмі підготовки кадрів. Серед фігурантів виявився Михайло Поплавський, який протягом багатьох років був ректором університету.

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