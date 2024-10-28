Павло Зібров вперше за тривалий час розповів про 40-річного сина та двох онуків

Український співак Павло Зібров вперше за тривалий час заговорив за свого старшого сина Сергія від першого шлюбу.

Виконавець поділився, що не розривав зв'язок з рідною людиною. І час від часу вони вітають один одного з днем народження. За словами Павла Миколайовича, 40-річний Сергій вже давно проживає у Канаді та працює у сфері IT.

Зірка також розповів про родину сина. Зокрема, як Сергій свого часу подарував йому двох онуків, які зараз ходять до школи за кордоном. Павло Зібров також розкрив, що ще змалку виконував свої батьківські обов'язки та допомагав сину з навчанням, роботою та загалом базовим капіталом. Тож, сьогодні син артиста вже успішний бізнесмен.

Син Павла Зіброва від першого шлюбу Сергій

"У нього (сина Сергія – прим. ред.) двоє дітей. Він вже давно у Канаді. Вони там ходять у школу. Він айтівець, працює дистанційно. Заробляє сам на себе. Він мене вітає з днем народження та я його та дітей. Живий і здоровий. Коли він був маленьким, то я допомагав з навчанням, влаштовував в університети, на роботу, допомагав. Тепер йому вже 40-років, у нього своя сім'я, свій заробіток. Шматок хліба я йому хороший зробив: машину й усе, що потрібно для старту. Далі він сам пішов і якщо потрібна буде допомога, то беззаперечно я допоможу. Але він самодостатній", - розповів Зібров в інтерв'ю Rostyslove Production.

Зазначимо, Павло Миколайович ще до того, як побрався з Мариною офіційно перебував у шлюбі. Від першої дружини у нього народився син Сергій. Але коли хлопчику виповнивнилося майже два роки, то вони з ексобраницею розлучилися.

Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров побував на концерті Олі Полякової у столичному Палаці спорту. У матеріалі ТСН.ua розповідали, хто ще із зіркових гостей порозважався на яскравому шоу співачки.

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