Павло Зібров висловився про дружину та які страви вона заборонила йому їсти: "Знущається з мене"

Український співак Павло Зібров відверто розповів про свій догляд за зовнішністю.

Так, виконавець не приховує, що ретельно стежить за красою, адже він постійно виступає на сцені. У цьому, за словами Павла Миколайовича, йому допомагає стежити його дружина Марина. Зірка зізнається, що хоч і не має особливих дієт, але кохана все ж припинила готувати йому улюблені калорійні страви.

"Жодних дієт немає. Але дружина взагалі заборонила вареники, деруни мої улюблені. Вона знущається з мене. Не знаю, що з нею робити… Мабуть, звертатимуся до прокуратури чи кудись… Бо це мої улюблені страви, а мені не дають", — віджартувався Зібров у коментарі "Люкс ФМ".

Крім того, співак наголосив, що Марина завжди стоїть на його боці. Зокрема, майстерно ставить на місце гейтерів, які дорікають йому за буцімто надмірний догляд за собою у 68 років. Павло Миколайович також пояснив, що дослухається до порад дружини не лише щодо свого вигляду, але й пісень.

"Вона може сказати грубе слово (на захист – прим. ред.). І це я чув. Мені передавали. Це так важливо, коли дружина захищає й каже, що так, він не може свій живіт відпустити і бути сивим, стрибати з такими дівчатами (з шоу-балету – прим. ред.). Вони б мене розлюбили й дружина кинула б. Маринка така розумниця, мало того шо вона красуня. Вона перша, хто мене слухає та лає: "Пашо, ти можеш краще, ти не дотягнув цю пісню, перероблюй". І змушує мене два-три варіанти робити. Для мене це важливо. Вона має право це казати, бо зі мною 32 роки", — пояснив артист.

