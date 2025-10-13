- Дата публікації
Павло Зібров висловився про дружину та які страви вона заборонила йому їсти: "Знущається з мене"
Артист розкрив секрети своєї стрункості.
Український співак Павло Зібров відверто розповів про свій догляд за зовнішністю.
Так, виконавець не приховує, що ретельно стежить за красою, адже він постійно виступає на сцені. У цьому, за словами Павла Миколайовича, йому допомагає стежити його дружина Марина. Зірка зізнається, що хоч і не має особливих дієт, але кохана все ж припинила готувати йому улюблені калорійні страви.
"Жодних дієт немає. Але дружина взагалі заборонила вареники, деруни мої улюблені. Вона знущається з мене. Не знаю, що з нею робити… Мабуть, звертатимуся до прокуратури чи кудись… Бо це мої улюблені страви, а мені не дають", — віджартувався Зібров у коментарі "Люкс ФМ".
Крім того, співак наголосив, що Марина завжди стоїть на його боці. Зокрема, майстерно ставить на місце гейтерів, які дорікають йому за буцімто надмірний догляд за собою у 68 років. Павло Миколайович також пояснив, що дослухається до порад дружини не лише щодо свого вигляду, але й пісень.
"Вона може сказати грубе слово (на захист – прим. ред.). І це я чув. Мені передавали. Це так важливо, коли дружина захищає й каже, що так, він не може свій живіт відпустити і бути сивим, стрибати з такими дівчатами (з шоу-балету – прим. ред.). Вони б мене розлюбили й дружина кинула б. Маринка така розумниця, мало того шо вона красуня. Вона перша, хто мене слухає та лає: "Пашо, ти можеш краще, ти не дотягнув цю пісню, перероблюй". І змушує мене два-три варіанти робити. Для мене це важливо. Вона має право це казати, бо зі мною 32 роки", — пояснив артист.
