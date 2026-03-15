ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
2 хв

Павло Зібров висловився про зарплату доньки та які вимоги до суми вона висуває

Діана допомагає зірковому татові ще більше сяяти у шоубізнесі.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Павло Зібров з донькою Діаною / © instagram.com/pavlo_zibrov

Український співак Павло Зібров розповів про особливості роботи та зарплати своєї доньки Діани.

Як відомо, вже не один рік дівчина займається розвитком особистого бренду Павла Миколайовича у музичній індустрії. І авжеж за таку кропітку роботу отримує він тата зарплату. В інтерв’ю «Ближче до зірок» співак зізнається, що винагорода Діани постійно зростає. За його словами, донька займається багатьма напрямами й частіше вимагає переглядати її гонорари.

«У неї хороша зарплата. Починалося з однієї, потім з другої. Зараз вона каже: тато, пора вже третю, а може навіть четверту відкривати зарплату, тому що я і за фотографа, і за монтажера, і за режисера», — розповів Павло Миколайович.

До того ж виявилося, що Діана через шалені темпи роботи навіть живе з батьками в одному будинку під Києвом. Проте, за словами Зіброва, коли донька перепрацьовує, то у справи втручається дружина Марина. Та попри все, співак наголошує, що у родині у них обходиться без гучних розбірок, адже гору бере любов і розуміння.

«Ми живемо разом в одному будинку, у неї свій поверх. Буває таке, що роботу потрібно зробити і вночі й вона працює до ранку. Іноді я прошу її зробити щось. Вона каже: „Тато, ми вже сьогодні стільки зробили, дай мені поспати!“. Марина Володимирівна мені робить зауваження: „Не забувай, що це не просто Діана! Діана на роботі була, уже 12-та година. Хай дитина відпочине“. Ставлять мене на місце. Я її безумно люблю і вона мене любить. Ви ж бачили, як вона за цей рік змінилася: схудла, стрункіша стала, очі світяться, вся літає!» — ділиться зірковий батько.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie