Павло Зібров висловився про зарплату доньки та які вимоги до суми вона висуває

Український співак Павло Зібров розповів про особливості роботи та зарплати своєї доньки Діани.

Як відомо, вже не один рік дівчина займається розвитком особистого бренду Павла Миколайовича у музичній індустрії. І авжеж за таку кропітку роботу отримує він тата зарплату. В інтерв’ю «Ближче до зірок» співак зізнається, що винагорода Діани постійно зростає. За його словами, донька займається багатьма напрямами й частіше вимагає переглядати її гонорари.

«У неї хороша зарплата. Починалося з однієї, потім з другої. Зараз вона каже: тато, пора вже третю, а може навіть четверту відкривати зарплату, тому що я і за фотографа, і за монтажера, і за режисера», — розповів Павло Миколайович.

До того ж виявилося, що Діана через шалені темпи роботи навіть живе з батьками в одному будинку під Києвом. Проте, за словами Зіброва, коли донька перепрацьовує, то у справи втручається дружина Марина. Та попри все, співак наголошує, що у родині у них обходиться без гучних розбірок, адже гору бере любов і розуміння.

«Ми живемо разом в одному будинку, у неї свій поверх. Буває таке, що роботу потрібно зробити і вночі й вона працює до ранку. Іноді я прошу її зробити щось. Вона каже: „Тато, ми вже сьогодні стільки зробили, дай мені поспати!“. Марина Володимирівна мені робить зауваження: „Не забувай, що це не просто Діана! Діана на роботі була, уже 12-та година. Хай дитина відпочине“. Ставлять мене на місце. Я її безумно люблю і вона мене любить. Ви ж бачили, як вона за цей рік змінилася: схудла, стрункіша стала, очі світяться, вся літає!» — ділиться зірковий батько.

