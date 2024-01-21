Павло Зібров з хвостиком на голові кумедно відреагував на хейт: "Павлін без хвоста"

Артист запалив танцями під пісню Наді Дорофєєвої.
Український співак Павло Зібров насмішив шанувальників своєю реакцією на хейт.
У своєму фотоблогу артист постав в оригінальному ролику під пісню Наді Дорофєєвої "Хай пишуть", у рядках якої йдеться про хейт. Так, 66-річний Павло Зібров вразив своїми запальним рухами у той час, як на екрані з'являються скриншоти найпопулярніших негативних коментарів, де юзери дорікають йому за вік, красу і голос. Судячи з кумедних рухів, співак не зважає на такі образи. Ба більше, знаменитість навіть показав дулю на один з таких коментарів.
Для знімань Павло Миколайович зав'язав на голові хвостик і постав у своєму заміському будинку.
"Привіт всім хейтерам!", - написав зірка.
Своєю чергою, Павла Миколайовича підтримало чимало зіркових колег у коментарях. А Надя Дорофєєва зробила репост ролика артиста до себе на сторінку.
- "Суперське відео! Обожнюю ваш гумор і талант, а на пр*д*рків не звертайте увагу" – Анна Саліванчук
- "Павло Миколайовичу, Ви – вогонь!" – співачка М'ята
- "Талановитий, харизматичний, найкращий! А пісні – то любов" – блогерка Міла Кузнєцова
- "Обожнюю! Феєрверк, харизма і напалм" – ведуча Олена-Христина Лебідь
Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров з'явився у кліпі свого товариша, співака Гаріка Кричевського, який переклав свій хіт "Киевляночка" українською.
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