Павло Зібров з хвостиком на голові кумедно відреагував на хейт: "Павлін без хвоста"

Український співак Павло Зібров насмішив шанувальників своєю реакцією на хейт.

У своєму фотоблогу артист постав в оригінальному ролику під пісню Наді Дорофєєвої "Хай пишуть", у рядках якої йдеться про хейт. Так, 66-річний Павло Зібров вразив своїми запальним рухами у той час, як на екрані з'являються скриншоти найпопулярніших негативних коментарів, де юзери дорікають йому за вік, красу і голос. Судячи з кумедних рухів, співак не зважає на такі образи. Ба більше, знаменитість навіть показав дулю на один з таких коментарів.

Для знімань Павло Миколайович зав'язав на голові хвостик і постав у своєму заміському будинку.

Павло Зібров кумедно відповів на негативні коментарі

"Привіт всім хейтерам!", - написав зірка.

Своєю чергою, Павла Миколайовича підтримало чимало зіркових колег у коментарях. А Надя Дорофєєва зробила репост ролика артиста до себе на сторінку.

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Нагадаємо, нещодавно Павло Зібров з'явився у кліпі свого товариша, співака Гаріка Кричевського, який переклав свій хіт "Киевляночка" українською.

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