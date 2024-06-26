Павло Зібров з обуренням звернувся до президента через зрадниць Повалій та Лорак: "Це дуже дратує"

Український співак Павло Зібров з обуренням звернувся до президента Володимира Зеленського через зрадниць Таїсію Повалій та Ані Лорак.

Виконавець дивується, чому скандальних співачок досі не позбавили звання народних артисток України. Павло Зібров запевняє, що це звання не має жодного значення. Зокрема, співак переконаний, що більш вагомішими є творчий наробіток артиста, його культурна діяльність та громадська позиція. Однак зрадники не повинні мати ці почесні звання та використовувати їх у цілях пропаганди.

Таїсія Повалій

"Наразі звання не має такого вагомого значення, статусу та впливу. Та й ці звання пішли з СРСР. Мені здається, в усьому світі немає такого. Я прихильник того, що важливіше ім'я та що за ним стоїть, яка постать, пісенний доробок, любов глядача, активна культурна діяльність та громадська позиція, аніж те, чи ти народний, чи заслужений – як наші запроданці, з яких не зняли це звання", - прокоментував Павлі Зібров для glavcom.ua.

Співака обурює, що за понад два роки повномасштабної війни співачок-зрадниць, таких як Таїсія та Ані Лорак, досі не позбавили звання народних артисток України. Як запевнює артист, вони вже дали зрозуміти, що підтримують у війні Росію та підіграють пропаганді. Тож, Зібров переконаний, що президент та Верховна Рада мають врегулювати це питання та позбавити Лорак і Повалій звань народних артисток України.

Ані Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

"Мене це турбує та дуже дратує, чому наш президент, Верховна Рада не можуть зняти звання з тих, хто відкрито підтримують режим Путіна, працюють у Росії. Як давали, так і мають зняти, а особливо після повномасштабного вторгнення. Досі це питання не врегульоване та незрозуміле мені", - додав виконавець.

Нагадаємо, Ані Лорак та Таїсія Повалій, попри повномасштабну війну, залишилися жити в Росії та залюбки заробляють криваві рублі. Ба більше, вони активно підіграють російській пропаганді та своїми діями підтримують загарбницьке вторгнення РФ до України. Нещодавно співак Віктор Бронюк різко прокоментував поведінку зрадниць Повалій та Лорак.

Зрадниця Таїсія Повалій заявила що вона – “російська українка”

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