Павло Зібров замилував фото з донькою та ніжно привітав її з днем народження

Сьогодні, 21 лютого, у родині народного артиста України Павла Зіброва свято. Його донька святкує день народження.

Тож, виконавець у своєму фотоблогу зворушливо привітав іменинницю з 26-річчям. Так, він написав, що для нього з дружиною Мариною це найщасливіший день. Артист подякував Діані за те, як вона йому неабияк допомагає.

Донька Павла Зіброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Я прихилю тобі світи, щоб у добрі зростала ти, доню, сонечко моє! Дорога моя Діаночка! Для нас з мамою сьогодні найщасливіший день, бо народилася ти – найдорожчий скарб у світі. Ти наша гордість, наша радість, наше життя. Ми з тобою найкраща команда, я вдячний тобі за все, що ти робиш для мене! У такий скрутний час для рідної країни ти показала себе справжньою українкою, дуже пишаюсь тобою і бажаю тобі бути щасливою під мирним небом нашої неньки України!" – звернувся до доньки співак.

Донька Павла Зіброва / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Павло Зібров також опублікував різноманітні світлини іменинниці. Так, він показав і ті фото, де вони зображені удвох, і ті, де Діана сама позує перед камерою.

Павло Зібров з донькою / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, нещодавно у родині співака Дзідзьо теж було свято. Мама виконавця святкувала день народження. Артист зворушливо вітав рідну людину, а також показав її рідкісне фото.

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