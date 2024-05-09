Павло Зібров замилував рідкісним фото з 27-річною донькою та зятем

Артист також показався з Іриною Білик.

Український співак Павло Зібров не надто активно ділиться сімейним контентом.

Та цього разу музикант зробив виняток. У своєму Instagram співак опублікував рідкісне фото з 27-річною донькою Діаною та її нареченим, бізнесменом Андрієм Іщенком. Співак показав, як проводить час із рідними.

Павло Зібров разом із донькою та зятем побував на важливому заході. На події артист одягнув свій фірмовий костюм. Тим часом Діана обрала стримане чорне вбрання. А от Андрій Іщенко на захід одягнув блакитний костюм. Артист Павло Зібров не став підписувати родинний знімок.

Павло Зібров із донькою та зятем / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Також виконавець потішив рідкісним фото з кумою, співачкою Іриною Білик. Артист показав, який зараз вигляд має його колега за сценою та адресував їй теплі слова.

"Наша королева шоубізнесу, красуня, талант, а найголовніше - світла, надійна, добра подруга. Обожнюємо та любимо всією родиною!" – звернувся до Ірини Білик співак.

Павло Зібров із донькою / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Нагадаємо, раніше Павло Зібров розповідав, коли його донька Діана зіграє весілля зі своїм нареченим. Також виконавець ділився, яким буде свято.

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