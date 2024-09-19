Павло Зібров замилував рідкісним фото з дружиною і привітав її з важливою річницею

Український співак Павло Зібров та його кохана Марина святкують важливу дату в їхньому сімейному житті.

Так, рівно 30 років тому подружжя обвінчалося. Тож у своєму Instagram музикант привітав кохану Марину з важливим святом. Зокрема, він опублікував їхнє рідкісне фото. На знімку Павло Зібров позував у штанях та білій сорочці, а його дружина – в рожевій сукні.

Співак поділився, що рівно 30 років тому вони уклали церковний шлюб та стали навіки пов'язані одне з одним.

"Саме цього дня 30 років тому нашу любов благословили небеса! Наші долі повінчані, а серця навіки пов'язані одне з одним. З річницею, кохана", — тепло звернувся до дружини виконавець.

Павло Зібров із дружиною / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

Зазначимо, Павло та Марина Зіброви одружилися 25 серпня 1994 року, а 19 вересня вони обвінчалися. У подружжя є спільна донька Діана, яка з'явилася на світ 21 лютого 1997 року.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Полякова святкувала річницю шлюбу з чоловіком. Пара вже 20 років живе в статусі подружжя. З нагоди особливої дати артистка ніжно привітала коханого зі святом та показала їхнє рідкісне фото.

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